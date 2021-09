Steglitz-Zehlendorf Bürgerämter bleiben am Montag nach der Wahl geschlossen

Die Bürgerämter in Steglitz, Zehlendorf und Lankwitz bleiben am Montag, 27. September, geschlossen.

An allen drei Standorten der Bürgerämter in Steglitz-Zehlendorf können nur in dringenden Notfällen Dokumente abgeholt werden.