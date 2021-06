Stadtteilzentrum für die Nachbarn in Lankwitz eröffnet

Berlin. Das neue Stadtteilzentrum in Lankwitz hat vor nicht einmal zwei Wochen seine Arbeit aufgenommen, da ist auch schon der erste Kurs geplant. Eine Künstlerin hatte angeboten, ehrenamtlich mit anderen zu zeichnen, drei Frauen haben sich spontan gemeldet. Jetzt müssen nur noch Tag und Uhrzeit festgelegt werden. Es ist der Anfang von einer Vielzahl von Aktivitäten, die künftig in dem neuen Anlaufpunkt für die Nachbarschaft an der Leonorenstraße 85 angeboten werden sollen. Am Montag wurde das dritte Stadtteilzentrum im Bezirk Steglitz-Zehlendorf offiziell von Jugendstadträtin Carolina Böhm und der Leiterin Katja Krause eröffnet.

Das Lankwitzer Stadtteilzentrum ist ein gemeinsames Projekt von den Vereinen Stadtteilzentrum Steglitz und Mittelhof. Die beiden Träger betreiben zahlreiche Einrichtungen der Sozialarbeit, Kinder- und Jugendarbeit sowie Kitas und Horte im Bezirk. Es steht allen offen, die Kontakt oder Hilfe suchen. Im Moment gibt es wegen der Coronapandemie noch eingeschränkte Öffnungszeiten. Besucher können Montag bis Donnerstag, 10 bis 14 Uhr und Freitag im Wochenwechsel von 15 bis 19 Uhr kommen.

Stadtteilzentrum: Frauenfrühstück und Einzelberatungen

Rechts und Links vom Eingang stehen ein Pflanzen- und ein Büchertauschwagen. „Hier darf jeder etwas hinbringen und sich etwas anderes aussuchen und mit nach Hause nehmen“, sagt Katja Krause. Dahinter liegt der offene Eingangsbereich mit einem kleinen Café und einem Klavier. Hier kann man sich treffen, quatschen, Kaffee trinken oder Klavier spielen. Ein Frauenfrühstück mit arabisch sprechenden Frauen sei bereits geplant, sagt die Leiterin des Stadtteilzentrums. Die Besucher können aber auch einfach mit ihr ins Gespräch kommen, Fragen stellen oder Sorgen loswerden und Anregungen für den Kiez mitteilen. An separaten Plätzen, die mit schalldichten Glaswänden abgeteilt sind, werden Einzelberatungen angeboten.

Hinter dem Empfangsbereich ist ein großer Raum, in dem Kulturveranstaltungen, Ausstellungen und Diskussionsabende stattfinden können. Es ist aber auch genug Platz für Sportkurse, Mutter-Kind-Treffen, Sing- und Tanzgruppen oder Hausaufgaben- und Kinderbetreuung. „Wir hören uns zunächst an, was die Nachbarn wollen und brauchen und entscheiden, dann was wir anbieten, entweder mit Ehrenamtlichen oder auf Honorarbasis“, sagt Katja Krause. Vielleicht melde sich ein DJ oder ein Pianist, vielleicht wollen sich auch einfach nur Freundinnen hier treffen. Ob Skatrunde, Kleinkunst oder Literaturabend – alles sei möglich.

Schloßstraße ist der nächste Beobachtungsraum

Der etwa 150 Quadratmeter große ehemalige Friseurladen wurde ein halbes Jahr umgebaut. Das neue Stadtteilzentrum soll das bestehende Angebot an Nachbarschaftsarbeit erweitern und es noch mehr Menschen aus dem Bezirk zugänglich machen. Um noch mehr Steglitz-Zehlendorfer zu erreichen, wird es Angebote an verschiedenen Standorten geben. Neben dem neuen Standort in Lankwitz ist auch das Nachbarschaftshaus Lilienthal in der Schütte-Lanz-Straße 43 ein fester Bestandteil des neuen Stadtteilzentrums. Auf die Frage, wo das nächste Stadtteilzentrum entstehen könnte, muss die Stadträtin eine Sekunde überlegen. „Die Schloßstraße könnte unser nächster Beobachtungsraum sein“, sagt Carolina Böhm. Das Quartier unterscheide sich zwar noch von Lankwitz. Aber immerhin gebe es dort schon vertiefende Untersuchungen zum Milieuschutz.