In der Steglitzer Bismarckstraße ist ein Fan im Fußballfieber.

Fußball Ein Balkon in Steglitz im EM-Fieber

Berlin. Darf es eine Fahne mehr sein? Dieses Motto muss sich ein Fußballfan in Steglitz zu Herzen genommen haben. Er hat seinen Balkon in der Bismarckstraße so dekoriert, dass jeder weiß: Hier wohnt ein echter Fußballfreund. Unzählige Fahnen und Fußbälle versperren ihm zwar jetzt die Sicht. Dafür aber ist er ganz bei seiner Mannschaft dabei.

Am Freitag, 11. Juni, geht die Fußball-Europameisterschaft los, einen Monat lang wird der Ball das beherrschende Thema des Tages sein.

Am Dienstag steht die Deutsche Mannschaft in dieser EM das erste Mal auf dem Rasen. 21 Uhr ist Anpfiff gegen Frankreich. Hoffentlich hat der Fußballfan aus der Steglitzer Bismarckstraße einen Grund, seine Fahnen zu schwenken.