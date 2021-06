Berlin: Teststelle von CDU-Bundestagsabgeordneten geschlossen

Berlin. Die Corona-Teststelle des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann ist von der Berliner Gesundheitsverwaltung geschlossen worden. Da sein Test-Bus gegen das Neutralitätsgebot verstoßen habe, wurde der Apotheke, die die Tests durchgeführt hat, die Zulassung entzogen.

Heilmann habe die Tests parteipolitisch missbraucht, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Heilmann hält die Schließung der Teststelle für nicht gerechtfertigt. Es gebe dafür keine Rechtsgrundlage, sagte eine Sprecherin des CDU-Abgeordneten. Außerdem sei die Apotheke nicht angehört worden.

Die Teststelle war vor einer Woche als "Teststelle Heilmann" auf dem Rewe-Parkplatz an der Breisgauer Straße in Steglitz-Zehlendorf eröffnet worden. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war bei der Eröffnung anwesend.

Mit Werbung kennt sich Heilmann gut aus. Der Jurist gründete einen Vorläufer der Werbeagentur Scholz & Friends und leitete später deren Berliner Niederlassung. Er war an Medien- und Immobilienprojekten beteiligt. Von 2012 bis 2016 war er Berliner Justizsenator, 2017 wurde er direkt in den Bundestag gewählt.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Corona-Schnelltests in Berlin: Gesundheitssenatorin Kalayci räumt Fehler ein

Kalayci räumte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus ein, dass bei den Corona-Schnelltests auch in Berlin manches falsch läuft. Zugleich verteidigte sie die Teststrategie. Es sei richtig gewesen, Teststellen zügig einzurichten, sagte die SPD-Poltikerin. Die Gesundheitsverwaltung stellte in Berlin bislang 89 Verstöße im Zusammenhang mit Corona-Tests fest. Dazu gehörten kleine Fälle, wie fehlende Telefonnummern oder Verstöße gegen die Hygienevorschriften, aber auch große Betrugsfälle, sagte Kalayci. „Nach einer starken Wachstumsphase sind wir jetzt in der Phase der Konsolidierung und Bereinigung.“ Es gebe in allen Branchen schwarze Schafe. „Leider ist das auch bei den Teststellen so. Es ist unsere Aufgabe diese Teststellen zu identifizieren und ihnen das Handwerk zu legen", so Kalayci.

Insgesamt gibt es nach Angaben der Gesundheitssenatorin derzeit 1600 Teststellen in Berlin, die 6,9 Millionen Tests durchgeführt haben. Dabei seien rund 45.000 positive Fälle entdeckt worden. Bei Verstößen verlieren die Stellen ihre Zertifizierung und dürfen nicht mehr testen.

Die Gesundheitsverwaltung arbeite eng mit den Gesundheitsämtern, den Ordnungsämtern und der Polizei zusammen. Es gebe außerdem Teams, die rausgingen, wenn es bei Teststellen Anzeichen für Verstöße gebe, sagte die Senatorin.