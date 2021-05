Pro-israelische Kundgebung: Aufruf zum Zusammenhalt

Hält eine emotionale Rede bei der Solidaritätskundgebung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft am Sonntag in Zehlendorf: Rabbiner Yahuda Teichtal.

Für Rabbiner Yehuda Teichtal war jeder Einzelne, der am Sonntagmittag zu der israelischen Solidaritätskundgebung am Sderotplatz in Zehlendorf gekommen ist, ein „Leuchtturm.“ Die Teilnehmer der Kundgebung zeigten, dass jeder Deutsche sich engagieren könne, um Solidarität mit Israel zu zeigen, sagte Teichtal in einer emotionalen Rede. Die mehr als 3000 Raketenangriffe der radikalislamischen Hamas auf den Staat Israel „können wir nicht akzeptieren und wollen wir nicht akzeptieren“, rief Teichtal in die Menge. Er erntete tosenden Applaus. Viele der Teilnehmer schwenkten Israel-Flaggen. „Es gibt keine Erklärung dafür, dass Menschen einfach so beschossen werden“, fügte Teichtal hinzu.

Der Rabbiner hatte gemeinsam mit Cerstin Richter-Kotowski (CDU), Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, und Lala Süsskind, stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg, zu einer spontanen pro-israelischen Kundgebung aufgerufen. Etwa 200 Teilnehmer erschienen. Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern ist in den vergangenen Tagen in einem Maße eskaliert wie seit Jahren nicht mehr.

In Israel wurden zehn Menschen durch Raketenbeschuss getötet

Das israelische Militär teilte am Sonntag mit, es habe allein in den vergangenen 24 Stunden über 90 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Allein am Sonntag wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 33 Menschen, darunter acht Kinder, durch die israelischen Angriffe im Gazastreifen getötet. Insgesamt starben demnach seit Montag 181 Menschen, darunter 52 Kinder. Mehr als 1200 Menschen wurden verletzt.

Radikale Palästinenser schossen ihrerseits aus dem Küstenstreifen seit Montag rund 3000 Raketen auf Israel ab, wie das israelische Militär am Sonntag meldete. Etwa 450 stürzten demnach auf dem Gebiet des Gazastreifens ab, rund 1150 wurden vom israelischen Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen. In Israel wurden seit Montag zehn Menschen durch Raketenbeschuss getötet und viele verletzt.

Konsequenteres Handeln gegen Antisemitismus gefordert

„Über israelische Politik kann man streiten“, sagte Süsskind in ihrer Anschlussrede, „über die Angriffe der Hamas auf Israel nicht.“ Sie forderte die Bundesregierung zu konsequenterem Handeln gegen antisemitische Bewegungen in Deutschland auf. Sie wünsche sich, dass die Polizei bei antisemitischen Demonstrationen in Berlin und anderen deutschen Städten härter durchgreife, sagte Süsskind. Die Teilnehmer der Proteste sollten wegen Volksverhetzung angezeigt werden. „Sie tragen den Israel-Hass auf deutsche Straßen“, so Süsskind weiter.

Erst am Sonnabend eskalierte eine pro-palästinensische Demonstration in Neukölln, bei der 93 Polizisten verletzt worden waren. Die Demonstration sollte aufgelöst werden, weil Teilnehmer die Infektionsschutzvorschriften nicht eingehalten hatten. Danach kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und Einsatzkräften. An dem Zug hatten rund 3500 Menschen teilgenommen. Die Polizei registrierte an der Spitze des Zuges rund 300 Jugendliche und junge Erwachsene. Diese fielen durch aggressives Verhalten auf und skandierten antisemitische Sprüche.

Israel-Flaggen bei Demonstrationen angezündet

In den vergangenen Tagen hatte es auch in anderen Städten in Deutschland antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Dabei wurden Israel-Flaggen angezündet. In Gelsenkirchen marschierten 180 Menschen vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge und skandierten antisemitische Parolen.

Zu der Solidaritätskundgebung am Sonntag war auch Aaron Sagui, Gesandter der israelischen Botschaft, eingeladen. Er dankte allen, die zum Sderotplatz gekommen waren. Anschließend betonte Sagui, dass sich Israel nicht dafür entschuldige, die Leben seiner Bürger und Soldaten zu schützen. Die Hamas stehe als islamische Terrororganisation gegen zivilisatorische Werte wie die Gleichberechtigung der Religionen und der Geschlechter, so Sagui weiter. Trotz der anhaltenden Eskalation hoffe die israelische Regierung darauf, dass bald wieder Frieden in das Land einkehre.