Gericht: Ein Hausboot ist keine Ferienwohnung

Berlin . Hausboote dürfen auf dem Berliner Wannsee nicht als Ferienwohnung ohne Baugenehmigung vermietet werden. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht in einem Urteil vom 18. März 2021. Eine Besitzerin von drei Hausbooten hatte dagegen geklagt, die Klage wurde von der 13. Kammer abgewiesen.

Die „containterartigen“ Boote, um die es sich konkret handelt, liegen an einer 100 Meter langen Steganlage, die von einem Grundstück abgeht, dass sich am Großen Wannsee befindet. „Die Hausboote seien als bauliche Anlagen einzustufen, da sie überwiegend ortsfest benutzt würden“, so das Verwaltungsgericht. Da keine Baugenehmigung vorliege, sei die Nutzungsuntersagung des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf rechtens gewesen.

Die Klägerin hatte angeführt, dass die Hausboote als Sportboote zugelassen sind und durchaus für Fahrten auf dem Wasser genutzt werden. Sportboote könnten zudem auch vermietet werden. Schon im April 2018 jedoch hatte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf der Besitzerin der Hausboote die Vermietung dieser als Ferienwohnung verboten. „Die Nutzung als Ferienhaus weise im konkreten Fall eine Verbindung zum Festland auf, weshalb Bauplanungsrecht eingreife. Es fehle der Nachweis, dass die Boote tatsächlich zum Fahren benutzt würden“, so das Verwaltungsgericht zur Entscheidung des Bezirksamts.