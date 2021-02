Steglitzer Kreisel: Voller Baubetrieb wieder ab März

Die Arbeiten am Steglitzer Kreisel wurden witterungsbedingt zurückgefahren. Auch am Sockel soll es weitergehen.

Das Gerüst zu zwei Drittel fertig, Durchblick auf allen Etagen: Auf der Baustelle am Steglitzer Kreisel hat sich nicht viel getan, was für Passanten sichtbar wäre. Aber das soll sich schon in vier Wochen ändern. „Wir gehen aufgrund der konkreten Witterungsverhältnisse sicher davon aus, ab März den vollen Baubetrieb wieder aufnehmen zu können“, sagt Matteo Twerenbold, Sprecher des Investors und Bauherren Consus Real Estate. Auch die Arbeiten am Sockel sollen ab März fortgeführt werden. Derzeit gelte die witterungsbedingte Winterpause, die branchenüblich die Tätigkeiten von Dezember bis März erheblich einschränke, so Twerenbold. Denn zahlreiche Arbeiten könnten derzeit technisch und unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes nicht durchgeführt werden.