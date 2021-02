40 Jahre TanzTangente: Liveshows hinter Glas

Seit 2011 ist die TanzTangente in der Ahornstraße 24 in Steglitz.

Berlin. Profis und Laien, Kinder und Großeltern – in den Studios der TanzTangente in Steglitz kommen sie alle zusammen. Sie eint die Begeisterung für die Bewegung und die Freude am Tanzen unter der Anleitung von Tanzpädagogen, die einen hohen künstlerischen Anspruch haben. 1981 wurde das Studio im Sockelgebäude des Steglitzer Kreisels gegründet. Seit 2011 ist es in den Räumen der Ahornstraße 24 in Steglitz zu finden. Dort wird in dieser Woche das 40-Jährige Bestehen gefeiert – unter Coronabedingungen. Bis zum 6. Februar wird jeden Abend von 18 bis 20 Uhr der Hof bespielt.