Streit über digitale Sitzung der Bezirksverordneten

Die SPD-Fraktion will die Versammlung so schnell wie möglich als Video-Chat ins Netz verlegen. CDU-Fraktion will erst Probleme lösen.

Berlin. Seit Jahren werden die Sitzungen der Bezirksverordneten in Reinickendorf per Video übertragen. In Friedrichshain-Kreuzberg gab es bereits zweimal den Versuch, die Versammlung digital in Corona-Zeiten stattfinden zu lassen. Wegen technischer Probleme mussten sie abgebrochen werden. In Steglitz-Zehlendorf gibt es weder eine digitale Sitzung noch einen Video-Stream. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Ein Dringlichkeitsantrag der SPD, die auf die Digitalisierung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) drängt, wurde von der CDU und der AfD zurückgewiesen. Er steht erst wieder auf der nächsten Sitzung am 17. Februar auf der Tagesordnung.