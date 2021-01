Neubau von Evangelischer Grundschule beginnt

Die neue evangelische Schule wird an der Ludwigsfelder Straße in Zehlendorf gebaut.

Sie steht 300 Kindern von der 1. bis zur 6. Klasse offen. Zum Schuljahr 2023/24 soll das Gebäude in Zehlendorf in Betrieb gehen.

Berlin. Seit vielen Jahren wird über den Bau einer neuen Evangelischen Grundschule in Zehlendorf-Süd gesprochen - und auch gestritten. Jetzt ist es soweit. Im Februar beginnen die ersten Arbeiten auf dem Gelände an der Ludwigsfelder Straße 30, Anfang Mai geht es mit dem Bau des Schulhauses für 300 Kinder richtig los. Spätestes Anfang 2023 soll das Gebäude fertig sein. Im Schuljahr 2023/24, so der Plan, geht die neue Grundschule in Betrieb. Bauherr ist der Evangelische Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf, der auch das Grundstück zur Verfügung stellt. Etwa 4,7 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Eltern der benachbarten Grundschule am Buschgraben hatten sich gegen den Neubau gewehrt, weil sie eine Konkurrenz zu der staatlichen Schule befürchten.