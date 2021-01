Laterne nach Ende von Bauarbeiten noch immer außer Betrieb

Die Gabelung an der Curtiusstraße in Lichterfelde liegt seit mehr als einem Monat im Dunklen. Anwohner warnen vor Unfällen

Berlin. Seit Mitte Dezember liegt die Curtiusstraße an der Gabelung Lotzestraße und Troppauer Straße im Dunklen. Die einzige Laterne, die die Kreuzung ausleuchtet, wurde nach Bauarbeiten auf der Straße noch nicht wieder in Betrieb genommen. "Ich bin stocksauer", sagt eine Anwohnerin, die seit 1969 in der Curtiusstraße wohnt. Wie könne das so lange dauern, eine Leiter anzustellen und die Leuchte einzuschrauben? Sie kenne die Ecke gut und sei vorsichtig, vor allem beim Radfahren. Für Ortsfremde sei es aber im Dunklen sehr gefährlich, weil sie derzeit von den Autofahrern nicht gesehen würden. Von Stromnetz Berlin heißt es auf Anfrage der Berliner Morgenpost: "Wir kümmern uns."