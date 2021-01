Wasserrohrbruch - Baum droht, auf S-Bah-Gleise zu stürzen

#Wasserrohrbruch #Unterspülung an der #Düppelstraße #Steglitz . Die @wasserbetriebe haben die @Berliner_Fw zu Hilfe gerufen. Ein Baum am Bahndamm droht umzustürzen. Im Einsatz auch #DLK und #Kettensäge . Die S-Bahn S1 ist während der Arbeiten unterbrochen. @SBahnBerlin @VIZ_Berlin pic.twitter.com/y1sb6zKboQ

An der Düppelstraße in Steglitz ist ein Wasserrohr gebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Einsatz für die Feuerwehr in Steglitz: An der Düppelstraße ist am Donnerstagabend ein Wasserrohr gebrochen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, hätten die Wasserbetriebe die Einsatzkräfte zu HIlfe gerufen. Dort drohte wegen der Unterspülung ein Baum auf den Bahndamm der S1 Wannsee - Oranienburg zu stürzen. Laut S-Bahn befindet sich die Einsatzstelle im Bereich der Station Rathaus Steglitz. Die S-Bahn der Linie S1 wurde während der Arbeiten zwischen Friedenau und Botanischer Garten unterbrochen. Fahrgäste sollten die Bulinie M48 zur Umfahrung nutzen.

Erst Anfang Januar war an der Schöneberger Straße in der näheren Umgebung der jetzigen Havariestelle ein Wasserrohr geplatzt. Die Straße ist bis heute teilweise gesperrt.