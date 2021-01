Wieder drei 7. Klassen am Werner-von-Siemens-Gymnasium

Berlin. Der Protest der Eltern hatte Erfolg: Am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Nikolassee werden auch zum kommenden Schuljahr wieder drei 7. Klassen aufgenommen. Das habe das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf jetzt offiziell mitgeteilt, erklärte Britta Winkelhahn vom Vorstand der Gesamtelternvertretung (GEV). Sie ist erleichtert, dass die Oberschule in der alten Klassenstärke weitermachen kann. Die Folgen einer Reduzierung von drei auf zwei Zügen ab der 7. Klasse hätte für die Kinder gravierende Folgen gehabt, so Winkelhahn. Die bisherige Vielfalt der Schule und das breit gefächerte Angebot hätten reduziert werden müssen, denn einer kleineren Schule stünden weit weniger Lehrkräfte und Funktionsstellen zu.

Ein Klassenraum zu wenig

Im Oktober vergangenen Jahres gab es zunächst den Bescheid, dass das Werner-von-Siemens-Gymnasium nur zwei neue 7. Regelklassen aufnehmen könne, weil ein Raum fehlt. Daraufhin hat die Schule offiziell Widerspruch eingelegt. Die Eltern der Schüler schickten Hunderte Protest-Mails an die Verantwortlichen im Bezirk und im Senat. "Dank vieler weiterer Unterstützer konnte nun vom Bezirksamt eine Lösung gefunden werden – der fehlende Raum soll durch eine Container-Lösung angegangen werden", sagt die Elternvertreterin. Zuvor hatte sich Stephan Standfuß (CDU) an das Abgeordnetenhaus gewandt und nach den Gründen der Reduzierung der Klassenzüge gefragt. Aus der Senatsbildungsverwaltung hieß es dazu: „Die Einrichtung einer weiteren Klasse scheitert allein an der räumlichen Mindestbedingung, der eines eigenen Klassenraums.“





Jetzt kann der Unterrichtsbetrieb wie gehabt weiterlaufen. Nach Auskunft der GEV-Vorsitzenden ist das Gymnasium eine Schule mit besonderen Leistungen: So gibt es unter anderen ein Angebot für die Förderung von Schnelllernern. In diesem Jahr belegte die Oberschule mit einem Abitur-Durchschnitt von 1,78 den vierten Platz aller staatlichen Berliner Gymnasien. Der Physik-Leistungskurs hatte 2020 zum ersten Mal in ganz Deutschland einen internationalen Physik-Wettbewerb gewonnen hat. Und die Forscher AG konnte basierend auf Forschungen der TU Berlin die CO2-Messgeräte für alle Räume selbst bauen. "Jetzt können wir mit drei neuen 7. Regelklassen - davon eine mit der zweiten Fremdsprache Französisch und zwei Klassen mit der zweiten Fremdsprache Spanisch - allen Interessierten voraussichtlich ausreichend Schulplätze anbieten", sagt Britta Winkelhahn. Ziel sei es, den rund 850 Schülern und Schülerinnen eine fundierte Schulbildung bis zum Abitur zu bieten.