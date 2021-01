In der Lepsiusstraße in Steglitz gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Grunewald- und Schildhornstraße bislang nur nachts.

Verkehr Tempo 30 künftig auch tagsüber in der Lepsiusstraße

Berlin. Bereits heute gilt in der Lepsiusstraße in Steglitz abschnittsweise Tempo 30 - zwischen Schildhornstraße und Treitschkestraße zur Öffnungszeit der Kopernikusschule und zwischen Grundwaldstraße und Schildhornstraße nachts von 22 bis 6 Uhr. Damit soll zum einen der Schulweg sicherer werden. Zum anderen gilt es, die Anwohner an der Hauptstraße vom Verkehrslärm zu schützen. Jetzt wird die Geschwindigkeitsbegrenzung noch einmal ausgeweitet. Die Senatsverkehrsverwaltung hat auf eine Anfrage des Abgeordneten Benedikt Lux (Grüne) bestätigt: Die Tempo 30-Regelung wird künftig ohne zeitliche Beschränkung für den gesamten Streckenabschnitt gelten.