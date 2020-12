Paulinenplatz bekommt Namen und Gestalt zurück

Anwohner befreien den Platz in zwei Arbeitseinsätzen von Wildwuchs, Müll und verdorrtem Strauchwerk.

Berlin. Die kleine Grünfläche an der Gabelung von Kadettenweg und Paulinenstraße soll wieder ihre alte Gestalt und ihren alten Namen zurückbekommen. Dafür haben sich Anwohner und Bezirksverordnete eingesetzt. 1935 wurde der Paulinenplatz in Lichterfelde-West aus dem amtlichen Straßenverzeichnis Berlins gestrichen. Jetzt soll er wieder so benannt werden. Das haben die Bezirksverordneten von Steglitz-Zehlendorf auf Initiative der SPD-Fraktion einstimmig beschlossen.