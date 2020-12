In der Lankwitzer Kaulbachstraße entsteht ein modularer Kita-Bau.

Neubau Erster Spatenstich für neue Kita in der Kaulbachstraße

Berlin. Gerade ist der erste Spatenstich für die neue Kita an der Kaulbachstraße erfolgt. Etwa ein Jahr später soll das Gebäude mit bis zu 136 neuen Plätzen bereits fertig sein. Möglich macht es die Bauweise aus vorgefertigten Holz-Elementen. Es ist die achte Kita des Senatsprogramms Mokib – die Abkürzung steht für Modulare Kita-Bauten für Berlin. „Das Land Berlin hat sich entschieden, die Modularen-Kita-Bauten, die derzeit überall in der Stadt entstehen, in Systembauweise aus Holz zu errichten“, sagte Sebastian Scheel (Linke), Senator für Stadtentwicklung und Wohnen. Das sorge für saubere Baustellen, eine gute Ökobilanz und kurze Bauzeiten.