Bereits im vergangenem Jahr fand der Kunstmarkt auf dem sogenannten Postplatz am S-Bahnhof Zehlendorf statt.

An 40 Ständen zeigen Künstler und Kunsthandwerker am 13. und 20. Dezember ihre Arbeiten, darunter Malerei, Keramik und Bronzeskulpturen.

Weihnachten in Berlin Zehlendorfer Kunstmarkt am dritten und vierten Advent

Berlin. Noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk? Dann könnte ein Besuch des Zehlendorfer Kunstmarktes auf dem Postplatz an der Martin-Buber-Straße hilfreich sein. In letzter Sekunde sei entschieden worden, dass der Markt an den nächsten beiden Adventssonntagen stattfinden dürfe, sagt Betreiber Farshad Goja.

Dort, wo sonnabends die Händler aus der Region ihre Stände für den Frischemarkt aufbauen, werden am 13. Dezember und 20. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, Kunsthandwerker und Künstler hinter ihren Ständen stehen – natürlich mit Abstand.

Von Grafiken über Glasarbeiten bis Gastronomie

Etwa 40 Händler werden auf dem Markt vertreten sein, die ganz verschiedene künstlerische Arbeiten präsentieren. Darunter sind Malereien, Bronzeskulpturen, Keramik, Illustrationen, Mode und Schmuck. Künstler zeigen aber auch Holzarbeiten, Grafiken und Glasarbeiten.

Gastronomiestände ergänzen das Angebot und sorgen dafür, dass sich die Besucher mit einem Kaffee oder Glühwein aufwärmen können. Herzhafte Speisen gibt es beim Wildmann, süße am Waffelstand – natürlich alles „to go“.