Rohbau des Besucherzentrums im Botanischen Garten steht

Berlin. Vor dem Eingang des Botanischen Gartens am Königin-Luise-Platz stehen Baufahrzeuge, dahinter wächst, noch versteckt unter einem Gerüst, ein neues Gebäude heran. Statt an einem kleinen Kassenhäuschen sollen die Gäste des Botanischen Gartens künftig in einem Besucherzentrum empfangen werden, in dem sie alles finden, vom Ticketschalter bis zum Souvenir. Das neue Empfangsgebäude soll bereits 2021 fertig sein. Eine erste Etappe ist jetzt geschafft: Der Hochbau steht.

Natürliche Materialien verarbeitet „Wir freuen uns, dass das neue Besucherzentrum fristgerecht Wurzeln geschlagen hat – es wirft den Blick voraus auf eine hoffentlich baldige Zeit, in der uns wieder Gäste aus aller Welt sorglos besuchen und entdecken können“, sagt Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums. Derzeit ist aufgrund der Corona-Pandemie nur das Freigelände des Gartens geöffnet, alle Gewächshäuser sind geschlossen. Die Weihnachtslichtershow „Christmas Garden“, die zum viertel Mal stattgefunden hätte, musste abgesagt werden. Der Neubau entsteht direkt an der Hauptallee nach einem Entwurf des Architektenbüros heneghan peng architects. Es ist ein lichtes Gebäude, das aus natürliche Materialien gebaut wird und viel Blick ins Grüne bietet. Shop, Infozentrum, Café, Schließfächer und Kassenbereich – das alles wird künftig unter dem Holzdach zu finden sein. Vom Hofgarten aus gibt es einen Übergang zum Botanischen Museum. Der neue großzügige Eingangsbereich soll ein informatives Forum für Naturfreunde, Erholungssuchende und Botanikbegeisterte sein. Neue Gartenwege, eine neues Leitsystem Das neue Besucherzentrum ist nur ein Baustein von vielen geplanten Projekten. Bis 2023 werden Garten und Museum mit Fördermitteln der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“(GRW) modernisiert und ausgebaut. In den nächsten drei Jahren werden die Anlagen, die Infrastruktur und das Botanische Museum grunderneuert und erweitert. Unter anderem sind ein neuer Nutzpflanzengarten, neue Gartenwege und Beete, Informationstafeln und Leitsysteme geplant. Bereits seit 2015 werden die Infrastruktur-Projekte vorbereitet, seit Anfang 2020 wird gebaut. Etwa 30 Millionen Euro stehen für alle Projekte zur Verfügung. „Die Baumaßnahmen sind Teil eines Masterplans zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur“, sagt Garten-Direktor Thomas Borsch. Ziel sei es, die denkmalgeschützte Gartenanlage und ihre Pflanzensammlungen auf hohem Niveau zu präsentieren. Zudem soll der Garten auch zu einem Wissenszentrum für Besucher ausgebaut werden. Bildungsangebot im Museum wird ausgebaut Dafür wird im Botanische Museum das Bildungsangebot neu konzipiert. Derzeit wird das Konzept entwickelt, das Museum ist geschlossen. In der neuen Dauerausstellung ist künftig zu erfahren, wie aus den wissenschaftlichen Sammlungen der ersten Botanik-Pioniere ein Knotenpunkt der internationalen Biodiversitätsforschung erwuchs. Es geht aber auch um die Evolutionsgeschichte der Pflanzen, Algen und Pilze bis hin zur aktuellen Forschung zum Erhalt ihrer Vielfalt. Interaktive Bereiche und Verweil-Areale laden dazu ein, die Welt des grünen Wissens zu erkunden. Die Wiedereröffnung des Museums ist im Jahr 2023 geplant. Insgesamt 22 Kilometer lang ist das Wegenetz im Botanischen Garten, davon sollen 15 Kilometer denkmalgerecht grundsaniert werden. Nachdem die neuen Fernwärmeleitungen an der Hauptallee am Eingang Königin-Luise-Platz im Boden liegen, erfolgt jetzt der zweite Abschnitt von den Gewächshäusern bis zum Garteneingang Unter den Eichen. Damit kann im ersten Abschnitt die Wiederherstellung der Wege beginnen. Nach Auskunft des Gartendirektors müssen die Besucher aber nicht mit großen Einschränkungen aufgrund der Arbeiten rechnen.