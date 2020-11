Bänke und Wasserspiele für den Hermann-Ehlers-Platz

Berlin. Grau und trostlos sieht der Hermann-Ehlers-Platz nicht nur im November aus. Außer an Markttagen ist der Platz zwischen S-Bahnhof und Rathaus Steglitz kein Ort, an dem sich Passanten länger aufhalten wollen. Schon lange wird im Bezirk darüber diskutiert, wie sich das ändern lassen könnte. Erste Ideen wurden im März 2019 am „Runden Tisch Steglitz-Mitte“ geäußert, Veranstalter war das DRK Südwest. Das Bezirksamt hat jetzt einige Vorschläge aufgegriffen und will noch vor Weihnachten einen ersten Entwurf auf der Online-Plattform mein.Berlin vorstellen. Anwohner und Geschäftsleute können sich dann erneut dazu äußern.

Hermann-Ehlers-Platz: Blindenverband fordert neue Pflasterung

„Es geht vor allem darum, wie die Aufenthaltsqualität verbessert werden kann“, sagt Maren Schellenberg (Grüne), Bezirksstadträtin für Tiefbau, auf Anfrage der Berliner Morgenpost. In der Debatte des DRK hätten sich die Besucher unter anderen mehr Bänke gewünscht. Der Blindenverband habe zudem eine neue Pflasterung gefordert, damit sich auch Sehbehinderte zurecht finden. Und der Brunnen sollte attraktiver werden, zum Beispiel mit mehr Wasserspielen. Diese Ideen seien in den Entwurf mit eingeflossen. „Sobald er online steht, können alle ihre Meinung dazu sagen“, sagt die Stadträtin. Es sei noch nichts in Stein gemeißelt.

600.000 Euro reichen nicht für eine Komplettsanierung des Hermann-Ehlers-Platzes

Insgesamt 600.000 Euro stehen für die Umgestaltung des Hermann-Ehlers-Platzes zur Verfügung. Das reiche weder für eine Komplettsanierung des Platzes, noch für die Ausrichtung eines Wettbewerbs oder die Beteiligung eines externen Planers, sagt Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) auf Anfrage der Bezirksverordneten der Linken. Aufgrund der Corona-Pandemie sei auch derzeit eine Präsenzveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern nicht möglich. Daher erhielten sie die Möglichkeit, sich über die Partizipationsplattform mein.Berlin zu dem Entwurf zu äußern. „Die Planung soll in 2021 der Bezirksverordnetenversammlung und der Öffentlichkeit vorgestellt und zu einem baureifen Stand gebracht werden“, so die Bezirksbürgermeisterin.

Der ehemalige Kreisel-Eigentümer wollte sich finanziell beteiligen

Der Umbau wird voraussichtlich 2022/23 umgesetzt werden. Ob sich noch ein privater Investor an der Umgestaltung des Platz finanziell beteiligt, ist fraglich. Der Geschäftsführer der CG-Gruppe, Christoph Gröner , der ursprünglich den Steglitzer Kreisel gekauft hatte, hatte auch Pläne für den Hermann-Ehlers-Platz. Für die Bewohner des neuen Wohnturms mit 330 Eigentumswohnungen sollte es einen direkten Zugang vom Platz bis zu den Fahrstühlen geben. Auch den Platz selbst wollte der Bauherr „massiv mitgestalten“. Neue Skulpturen, neue Brunnen – dafür sollte auch Geld von der CG-Gruppe kommen. Schließlich sollten die neuen Eigentümer einen schönen Blick haben. Doch Gröner ist nicht mehr Eigentümer des Kreisels. Das Hochhaus an der Schloßstraße 80 hat in diesem Jahr mehrfach den Besitzer gewechselt. Seit Oktober 2020 ist die Adler Group der neue Eigentümer, Bauherr und Investor. Mit der Fertigstellung der Apartments wird nach Auskunft des Investors erst 2024 und nicht wie geplant 2022 zu rechnen sein.

Bäume sollen am Hermann-Ehlers-Platz unbedingt erhalten bleiben

In der Debatte im März 2019 wurde viel Kritik am Hermann-Ehlers-Platz geäußert. „Unwürdig, gammelig, schmutzig“ – so wurde der Platz immer wieder charakterisiert. Der Platz sei laut, er rieche nicht gut, alle würden desinteressiert darüber laufen, es werde getrunken, und es sei auch kein Ort für ein Denkmal, wo man zur Ruhe kommen soll – so fasste ein Besucher seinen Eindruck zusammen. Einig waren sich alle, dass der Platz neu gepflastert werden muss. Manuela Myszka vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin hatte den Platz aufgrund zahlreicher Stolperfallen als „No-go-Area“ bezeichnet. Auf keinen Fall aber, so der Tenor der Veranstaltung, dürfen die Bäume auf dem Platz verschwinden.