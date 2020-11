Berlin. Nach dem Brand im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte sind 22 Geschäfte wieder geöffnet. Sie befinden sich alle auf der Ladenstraße Süd, die von dem Feuer nicht betroffen war.

Die Explosion hatte sich am Sonntagabend in einem Asia-Imbiss auf der anderen Seite der Gleise an der Ladenstraße Nord ereignet. Wie es zu dem Großbrand kommen konnte, ist noch unklar. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten kurz nach Ausbruch des Feuers um 21 Uhr zwei Wohnhäuser an der Riemeisterstraße evakuiert werden. Die Feuerwehr rettete den 32 Jahre alten Besitzer aus dem brennenden Imbiss. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Verletzte wurden ambulant versorgt.

Mehr zum Thema: Suche nach Grund für Feuer in U-Bahnhof

U-Bahnhof Onkel Toms Hütte: Aufräumarbeiten dauern an

Auch drei Tage nach dem Unglück sind die Aufräumarbeiten auf dem Bahnsteig vor den Geschäften an der Ladenstraße Nord noch nicht abgeschlossen. Ein Statiker der Bauaufsicht war am Mittwoch vor Ort, um zu prüfen, ob das Dach abgetragen werden muss.

„Die Hälfte der Nordseite ist zerstört, sechs bis sieben Läden sind von dem Großbrand betroffen“, sagt Heide Wohlers, die seit acht Jahren die Standortmanagerin für die Ladenpassagen im U-Bahnhof ist. Sie habe das kleine Einkaufszentrum an den Gleisen mit Hilfe von Förderprogrammen „vor dem Niedergang bewahrt und zum Leben erweckt“, sagt Wohlers. Der Brand sei jetzt ein Rückschlag, der wie alle Krisen vielleicht aber auch ein Neuanfang sein könne.

„Der Zusammenhalt ist groß, alle sind sehr optimistisch“, sagt die Standortmanagerin. Es gebe eine große Welle der Solidarität. Viele Hilfsangebote kämen auch von den Anwohnern. Am Mittwochmorgen konnte bereits ein Supermarkt auf der Nordseite wieder öffnen, auch der Wochenmarkt wird am Donnerstag wieder auf dem Vorplatz des Bahnhofs von 12 bis 18.30 Uhr stattfinden.

Lesen Sie auch: Brand in Berliner U-Bahnhof - Feuerwehr Stunden im Einsatz

BVG wartet auf die Freigabe durch den Statiker

Die BVG musste den Betrieb der U3 an der Station Onkel Toms Hütte am Sonntagabend einstellen. Vom Breitenbachplatz bis zum Thielplatz ist alle 15 Minuten ein Pendelverkehr eingerichtet, ein Ersatzbus fährt weiter bis zur Krummen Lanke.

„Wir warten auf die Freigabe durch den Statiker“, sagt BVG-Sprecherin Petra Nelken am Mittwoch. Sie hoffe, den U-Bahn-Betrieb am Donnerstagmorgen wieder aufnehmen zu können. Die BVG ist Eigentümerin der Gleisanlagen und der Bahnsteige, die Ladenzeilen gehören einem privaten Eigentümer. „Wir haben unsere Anlagen geprüft“, so Nelken. Es sei zwar alles dreckig, aber in Ordnung. Nach der Freigabe durch den Statiker würde noch geputzt werden.