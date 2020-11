Feuer im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte: Ladenstraße Nord zerstört

Berlin. Am Morgen nach der Explosion in einem Imbiss am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte stehen viele Ladenbesitzer unter Schock. Das Feuer war am Sonntagabend in der Ladenzeile Nord ausgebrochen und hatte auf andere Geschäfte, wie einen Friseur, zwei Modeläden und Supermärkte, übergriffen. Der U-Bahn-Verkehr war am Montag unterbrochen, Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Weder der Imbissbetreiber noch die Ladenbesitzer wollten am Vormittag reden. „Dafür habe ich jetzt echt keine Nerven“, sagte eine Geschäftsinhaberin, die sich mit anderen Händlern vor dem Bahnhof getroffen hatte. Auch die Läden der Ladenpassage Süd auf der anderen Seite der Gleise mussten morgens geschlossen bleiben.

Feuer im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte - die Bilder

In Berlin-Dahlem hat sich am Sonntagabend ein Feuer bis ins Dach des U-Bahnhofs Onkel Toms Hütte ausgebreitet. Foto: privat

Der Brand war am späten Abend noch nicht unter Kontrolle. Foto: privat

Das Feuer war in einem Imbiss in der Ladenzeile ausgebrochen. Foto: privat

Eine Frau wurde mit Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen. Drei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. Foto: dpa

90 Einsatzkräften waren vor Ort. Foto: dpa



Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Wohnhaus an der Riemeisterstraße wurde evakuiert. Foto: dpa

Der Verkehr der U-Bahnlinie U3 ist unterbrochen. Foto: dpa

Wenn das Feuer gelöscht ist, ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache. Foto: dpa



Feuer im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte: Eine Person mit Brandverletzungen in der Klinik

Um 20.58 Uhr sei der erste Alarmruf am Sonntag eingegangen, sagt Christian Lange, Einsatzleiter der Feuerwehr, am Montagvormittag. „Es hat eine Verpuffung beziehungsweise eine Explosion in einem asiatischen Imbiss gegeben“, so der Einsatzleiter. Die Alarmstufe sei sofort um eine Stufe erhöht wurden. Eine Person musste mit Brandverletzungen in die Klinik nach Marzahn gebracht werden.

Die Brandbekämpfung habe die ganze Nacht gedauert, am Morgen hätte es noch Nachlöscharbeiten gegeben, sagt Lange. Er bestätigte, dass mehrere Geschäfte von dem Branden betroffen seien und ein Großteil abgerissen werden müsse. Die Statik sei aber noch soweit in Ordnung, dass die BVG wahrscheinlich schon bald ohne Halt in Onkel-Toms-Hütte durchfahren könne, so der Einsatzleiter.

Onkel Toms Hütte: Drohne über dem Unglücksort

Petra S. wohnt seit 13 Jahren in dem Haus, das parallel zu den Gleisen steht. Sie hat um 21 Uhr den „riesigen Knall“ gehört. „Es klang bedrohlich“, sagt die Anwohnerin. Ihr kleiner Hund sei total ausgeflippt und wollte nicht mehr aufhören mit Bellen.

Sie hat beobachtet, wie die ganze Nacht eine Drohne über dem Unglücksort kreiste und das Dach aufgefräst werden musste, damit die Feuerwehrleute an die Brandherde herankamen. An Schlaf sei nicht zu denken gewesen, so Petra S., die Hündin Lina in der Tasche bei sich hatte. Bis 2.30 Uhr habe sie das Geschehen beobachtet.

U-Bahnlinie U3 unterbrochen: BVG prüft Schäden

Wie lange der U-Bahnverkehr rund um die Station unterbrochen sein wird und welcher Schaden eingetreten ist, konnte die BVG am Montagvormittag zunächst nicht mitteilen. „Wir können derzeit noch keine exakten Angaben machen. Unsere Fachleute sind dran. Wir informieren, sobald wir verlässliche Angaben machen können“, teilte Sprecher Markus Falkner mit. Die Ladenstraße in der das Feuer ausgebrochen war, gehöre demnach nicht der BVG. Von dort sei das Feuer lediglich auf das Dach des Bahnhofs übergegriffen.

Das Thema Brandschutz nähmen die Verkehrsbetriebe sehr ernst, so Falkner. „Grundsätzlich spielt das Thema Brandschutz im laufenden Betrieb und bei allen Arbeiten in U-Bahnhöfen eine Rolle.“ Dazu gehörten Schulungen der Mitarbeiter und eine enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Bei Sanierungen würden zudem regelmäßig Materialen ausgetauscht, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Vorschriften entsprächen. Daneben läuft bei der BVG seit mehreren Jahren ein großangelegtes Projekt, die U-Bahnhöfe mit weiteren Ausgängen auszustatten.

Nachdem zunächst alle Stationen mit nur einem Zugang eine zweite Treppe erhalten haben, bekommen aktuell Bahnhöfe einen weitere, separaten Ausgang, deren bisherige Treppen sich auf einer gemeinsamen Zwischenplattform treffen. Aktuell laufen dafür Arbeiten an den U-Bahnhöfen Birkenstraße und Nauener Platz. In den kommenden Jahren soll so auch der Halt am Adenauerplatz verändert werden. Bis alle insgesamt 40 geplanten Zusatzausgänge gebaut sind, werden laut BVG noch rund 20 Jahre vergehen.