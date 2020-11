Seit den 70er-Jahren werden die Steglitzer Haushalte vom Heizkraftwerk in Lichterfelde versorgt.

Lichterfelde Abriss der drei Schornsteine am Heizkraftwerk in Planung

Seit bald zwei Jahren ist das neue Heizkraftwerk am Lichterfelder Teltowkanal am Netz. Die drei markanten Schornsteine des alten Kraftwerks sollten nach der Inbetriebnahme des neuen Gas-und Dampfturbinen-Heizwerks abgerissen werden. Doch noch immer prägen sie das Stadtbild. Das wird noch eine Weile so bleiben – teilweise zur Freude der Anwohner, die die Silhouette nicht missen wollen. „