Schlosswiese im Park Glienicke soll im Frühjahr offen sein

Berlin. Elmar Krause hat es geschafft: Der Vorsitzende der Seniorenvertretung in Steglitz Zehlendorf wollte es nicht länger hinnehmen, dass Teile des Landschaftsparks Klein Glienicke, wie die Schlosswiese, gesperrt sind. Deshalb hat er sich an den Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses gewandt mit der Forderung wenigstens die Wiese an der B1 vor der Havelbrücke wieder zu öffnen. Anfang April 2020 hat der Bezirk das Gelände geschlossen, weil morsche Äste abbrechen und Besucher verletzen könnten. Jetzt ist eine spezialisierte Firma damit beauftragt worden, die Bäume zu sichern. Im nächsten Frühjahr soll die Schlosswiese wieder für die Besucher geöffnet werden.

Es könnten auch Bäume gefällt werden

Etwa 160 Bäume müssen bearbeitet werden. Schwerpunkte der erforderlichen Arbeiten sind die Pflege, Einkürzung und Sicherung der Kronen sowie die Entfernung des Totholzes. „Bei notwendigen Fällungen werden, wenn möglich, einzelne Hochstubben stehen gelassen“, heißt es aus dem Grünflächenamt des Bezirks. Der Park solle aber weiterhin gesperrt bleiben, da der Bezirk zurzeit nicht über die notwendigen Mittel verfügt, um in allen Parkteilen die Verkehrssicherheit herzustellen. Nur die Schlosswiese könnte voraussichtlich in einem halben Jahr wieder freigegeben werden.

Gelände wurde eingezäunt und dann ist nichts passiert

Elmar Krause hat auf der Wiese keine Astbruchgefahr gesehen und deshalb auch die Begründung nicht verstanden. „Auf dieser Wiese stehen nur einige wenige Großbüsche“, schreibt er in seiner Petition. Das Amt hätte diese Büsche kurzfristig von gefährlichen Ästen befreien oder nur die paar Büsche einzäunen können. So wäre das Areal weiter nutzbar gewesen. „Nachdem das Gelände eingezäunt worden ist, ist aber überhaupt nichts passiert“, beschwert sich Krause. Die Bezirksstadträtin für Umwelt, Maren Schellenberg (Grüne), verweist in ihrer Stellungnahme an den Petitionsausschuss auf den hohen Baumbestand in Steglitz-Zehlendorf. Der Fachbereich Grünflächen kümmert sich insgesamt um 175.000 Bäume, darunter 61.000 Straßenbäume sowie Bäume in Parkanlagen und auf Friedhöfen. Aufgrund der beiden extrem trockenen Sommer würden viele Bäume Schäden aufweisen. Allein im Bezirk Steglitz-Zehlendorf seien aktuell 6500 Bäume betroffen, an denen Arbeiten auszuführen seien. Das binde viel Personal.

Rasantes Baumsterben im Landschaftspark

Sie habe Verständnis für den Wunsch, „den reizvollen Landschaftspark Glienicke wieder besuchen zu können“, sagt Maren Schellenberg. Ohne Frage stelle die Sperrung von Grünflächen eine Beeinträchtigung für alle Personen dar, die in diesem Gebiet Erholung suchen. Aber der denkmalgeschützte sowie naturschutzfachlich überaus wertvolle Landschaftspark sei derzeit durch ein rasantes Baumsterben gekennzeichnet. Das werde nicht nur durch Trockenheit und Stürme sondern auch durch das hohe Lebensalter der Bäume verursacht. Vor allem die Laubbäume vertrocknen und stellen ein Verletzungsrisiko für die Besucher dar. Aus diesem Grund habe der Fachbereich Grünflächen entschieden, den Landschaftspark Glienicke komplett zu sperren. 2019 sei der Schadensumfang noch nicht abschätzbar gewesen. Jetzt aber könnten die Schnittarbeiten beginnen, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen.

Bäume an der Wiese haben auch Schäden

Was die Wiese und die Büsche angeht, argumentiert die Stadträtin mit den angrenzenden Bäumen, die ebenfalls Schäden aufweisen, so dass die Wiese nicht ohne Weiteres geöffnet werden könne. Mit den derzeitigen Arbeiten solle nun dafür gesorgt werden, dass einzelne Abschnitte 2021 wieder freigegeben werden können. Begehbar sind aber nach wie vor die umlaufenden Hauptwege, der Wirtschaftshof, die Pförtnerhäuser 1 und 2, der Jägerhof sowie die im Eigentum der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten stehenden Flächen in unmittelbarer Umgebung des Schlosses Glienicke.