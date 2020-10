Nur fünf Stände auf dem Zehlendorfer Weihnachtsmarkt

Die Eisenbahn wird in diesem Jahr nicht auf dem Zehlendorfer Weihnachtsmarkt an der Dorfaue aufgebaut.

Keine Bühne, keine Eisbahn: An der Dorfaue gibt es vom 23. November an nur Gastronomie. Der Markt vor dem Forum Steglitz findet statt.

Berlin. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen auch die Weihnachtsmärkte neu organisiert werden. Einige fallen aus, andere finden in kleinerer Form statt. So ist es auch in Steglitz und Zehlendorf. Der nun schon traditionelle Weihnachtsmarkt auf der Zehlendorfer Dorfaue wird nicht in der bekannten Form stattfinden. Auch der Markt vor dem Forum Steglitz ist nur in einer kleinen Version vertreten.