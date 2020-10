In Steglitzer Diskothek Pop Inn könnte eine Kita einziehen

Seit sieben Jahren steht das Gebäude leer. In dem Haus an der Ahornstraße wurde der erste Jugendclub West-Berlins gegründet.

Generationen von Teenagern haben in der Steglitzer Diskothek „Pop Inn“ getanzt, gefeiert und erste Eroberungen gemacht. 1960 wurde in dem Haus an der Ahornstraße 15 Berlins erster Jugendclub in West-Berlin eröffnet, der sieben Jahre später den Namen Pop Inn erhielt. Anfangs gab es dort noch viele Livekonzerte, mit Jazz sollte die Jugend von der Straße geholt werden. Später legten vor allem DJs auf, die Teenager kamen aus allen Teilen der Stadt. Sehr zum Ärger der Anwohner, die sich durch den Lärm und den Dreck in den Vorgärten belästigt fühlten. 2013 musste die Diskothek, die die einzige in Berlin ab 14 Jahren war, wegen der Anwohnerproteste endgültig geschlossen werden. Jetzt könnte in das legendäre Haus ein Kindergarten einziehen.