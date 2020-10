Kranoldplatz: Verein kümmert sich um Entwicklung im Kiez

Berlin. Der Kiez rund um den Kranoldplatz in Lichterfelde Ost ist im Umbruch: Das liegt zum einem an einem neuen Eigentümer, der mehrere Immobilien am Platz gekauft und neue Pläne hat. Auf der anderen Seite wollen die Anwohner die kleinen Geschäfte, die Märkte und die Atmosphäre erhalten und das Viertel mit seiner Kleinteiligkeit weiterentwickeln. Schon vor einiger Zeit haben sich mehrere Bewohner und Geschäftsleute zusammengetan, um einen Verein zur Durchsetzung ihrer Interessen zu gründen. Der Vorsitzende Rainer Frohloff kann nun Vollzug melden: „Die Bürgerinitiative Kranoldkiez-Lichterfelde ist jetzt ein eingetragener Verein.“

Ferdinandmarkt ist noch nicht aufgegeben

Die Mitstreiter wollen sich für einen lebenswerten Kiez einsetzen. Dazu gehört für sie auch der Erhalt des Ferdinandmarktes. Der neue Eigentümer, die HGHI, hatte den Händlern zum 30. September gekündigt. Das war zugleich der letzte offizielle Markttag. Fast alle Markthändler hätten auch mithilfe der Bürgerinitiative neue Standorte in unmittelbarer Nähe gefunden – einige im Einkaufscenter Lio, andere auf dem Kranoldmarkt, sagt der Vereinsvorsitzende. Ein weiterer Standort im Oberhofer Weg sei noch in der Verhandlung. „Aufgegeben ist der Ferdinandmarkt aber deshalb definitiv noch nicht“, so Rainer Frohloff. Die Bürgerinitiative setze sich weiter für den Markt ein, der auch für Veranstaltungen, wie Feste und Basare, wichtig sei.

Anwohner fordern die Sanierung des Bahnhofs Lichterfelde Ost

Unterstützung bekommt die Initiative von der Wirtschaftsförderung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Die Mitarbeiter wollen für drei Jahre ein Standortmanagement am Kranoldplatz aufbauen. Das wird Ansprechpartner für die Anwohner und Händler vor Ort sein und ihre Wünsche und Sorgen aufnehmen. An einer ersten Befragung der Bürgerinitiative, welche Themen den Lichterfeldern besonders wichtig sind, haben sich knapp 250 Bewohner beteiligt. Zu ihren Forderungen gehören neben dem Erhalt des Ferdinandmarktes, die Umgestaltung des Kranoldplatzes mit einer sicheren Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer sowie die Umsetzung der seit Jahren angekündigten Renovierung und Sanierung des Bahnhofs Lichterfelde Ost.

Keine Verkaufsfläche über 800 Quadratmeter

Vor allem aber soll der Kiez so erhalten bleiben, wie er ist. Und dazu gehören die kleinen inhabergeführte Läden. Die Bezirksverordneten haben in ihrer vergangenen Sitzung mehrheitlich beschlossen, großflächigen Einzelhandel in der Ferdinandstraße 31-35 zu vermeiden. Das Bezirksamt hat jetzt den Auftrag, zu überprüfen, ob es zulässig ist, Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern in diesem im Gebäudekomplex nicht zu gewähren. In diesem Fall, würde man auf das Instrument zurückgreifen und große Ladenflächen verbieten. Die HGHI, die die Häuserzeile gekauft hat, plant, die Marktfläche an der Ferdinandstraße zu überbauen, um dort einen Lebensmittelmarkt und eine Drogerie zu eröffnen.