Im Stadtbad Steglitz soll wieder geschwommen werden

Die einstige Pracht ist noch an jeder Ecke zu sehen: Marmorsäulen in der russisch-römischen Dampfsauna, geschmiedete Geländer, Kupferornamente, das Kuppeldach. Dazwischen der Verfall. Schutthäufchen, herausgerissene Umkleidekabinen, zersplitterte Fließen, morsche Treppen. Vor 18 Jahren wurde der Badebetrieb im Stadtbad Steglitz an der Bergstraße 90 eingestellt. Zu unwirtschaftlich, zu hoch der Sanierungsbedarf. Eine kulturelle Zwischennutzung konnte die Kosten nicht einspielen. Jetzt unternimmt die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) einen neuen Anlauf, um den Leerstand zu beenden. Vom 26. Oktober bis 18. Dezember können sich Interessenten melden, die Ideen für den Betrieb des mehr als 3000 Quadratmeter großen Gebäudekomplexes haben.

Test der aktuellen Marktsituation

Ziel ist es, herauszufinden, ob es überhaupt potenzielle Nutzer für das mehr als 100 Jahre alte Schwimmbad gibt, die auch die finanziellen Mittel dafür haben. „Für die BIM sind vorgeschaltete Interessenbekundungsverfahren mitunter ein wichtiger erster Test der aktuellen Marktsituation bevor wir ein aufwendiges Konzeptverfahren ins Leben rufen“, sagt Birgit Möhring, Geschäftsführerin der BIM. Gerade bei Objekten wie dem Stadtbad Steglitz mit langem Leerstand solle herausgefunden werden, ob es trotz des relativ schlechten baulichen Zustandes, Ideen für eine teilweise Wiederaufnahmen eines Schwimmbetriebes gibt. Genau das ist eine Bedingung, die das Land Berlin und der Bezirk Steglitz-Zehlendorf an den künftigen Betreiber stellt. Sie wünschen sich, dass dort wieder Kinder schwimmen lernen oder Babykurse angeboten werden. Allein für die Sanierung der Schwimmhalle mit neuer Belüftung und Wasseraufbereitungsanlage rechnet die BIM mit Kosten von 550.000 Euro.

Bad wird mit einem Erbbau-Pachtvertrag vergeben

In dem Verfahren zähle nicht die Anzahl der Interessenten, die sich melden sondern die Qualität der Ideen, sagt BIM-Sprecherin Johanna Steinke bei einem Rundgang durch das Bad. Seit 2016 ist das Stadtbad im Eigentum der landeseigenen BIM, ein Jahr später wurde es ins Portfolio der Gebäude aufgenommen, die nicht mehr verkauft sondern nur noch über ein Erbbaurecht an einen Betreiber vergeben werden. Zwar gehe in die Bewertung ein, wie viel Erbbau-Zins der Interessent bereit ist zu zahlen, erläutert Johanna Steinke. Das höchste Gebot sei aber nicht mehr ausschlaggebend. Im Mittelpunkt stehe das Konzept, „und da hoffen wird, dass was Gutes dabei ist“, so die BIM-Sprecherin.

Vorzeigebad der Landgemeinde Steglitz

Pförtnerloge, Kassenhäuschen, Sporträume, Schwimmbecken und Sauna sind zwar kaputt und heruntergekommen. Alles ist aber noch so erhalten, dass Besucher sich gut vorstellen können, wie der Betrieb einmal funktioniert hat. „Zur Brause“ steht auf einem Schild, das den Weg zur Dusche zeigt. Die türkisfarbenen Fließen des 21 Meter langen Beckens sind in der Sprunggrube mit Graffiti besprüht. In den kleinen Kabinen der Wannenabteilung sind nur noch ein paar Waschbecken montiert. Als das Stadtbad 1908 eröffnet wurde, war es ein Vorzeigebad der Landgemeinde Steglitz. Dafür sorgte nicht nur der architektonische Mix aus Jugendstil und Historismus sondern auch „Preußens modernste und größte Heil- und Bäderabteilung“ – so die Werbung zur Eröffnung.

Theatergruppe nutzte das Gebäude als Spielstätte

In den 1970er-Jahren musste eine Sanierung des Bades immer wieder aufgeschoben werden, weil es so gut besucht war. Doch nach der Sanierung, die in den darauffolgenden zehn Jahren erfolgte, blieben die Badegäste nach und nach aus. 2002 schlossen die Berliner Bäderbetriebe das Bad, weil es sich nicht mehr rechnete. Eine private Betreiberin übernahm 2004 das Bad vom damaligen Liegenschaftsfonds. An den symbolischen Verkaufspreis von einem Euro war die Auflage gekoppelt, das Bad zu sanieren und wieder als Schwimmbad zu eröffnen. Geschätzte Kosten: sechs Millionen Euro. Doch zehn Jahre später war immer noch kein Wasser in den Becken. Zwar war ein Café entstanden und eine Theatergruppe nutzte das Haus als Spielstätte. Aber das Geld für die Sanierung konnte damit nicht erwirtschaftet werden.

In den vergangenen Jahren wurde das Gebäude für Film- und Fotoaufnahmen genutzt. So drehte die Soko Wismar in dem maroden Gemäuer, ein Bierhersteller aus den USA einen Werbespot. Mit den Mieteinnahmen wurde die Zeit für die Vorbereitung des Interessenbekundungsverfahrens überbrückt. Zuletzt hatten sich Studenten der Beuth-Hochschule in einem Seminar mit der Nutzung des alten Bades auseinandergesetzt. Ihre Ideen: Kulturzentrum, Bibliothek, Musikschule, Kunsthaus, Event- und Kongresszentrum und Co-Working mit Spa. Jetzt aber sind die Ideen von potenziellen Investoren gefragt.

Informationen ab 26. Oktober unter https://www.bim-berlin.de/immobilien/interessenbekundung