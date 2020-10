Wo genau gilt in der Schloßstraße die Maskenpflicht?

Berlin. Von Sonnabend an gilt die Maskenpflicht auch in der Steglitzer Schloßstraße. Sie ist neben der Friedrichstraße und dem Kudamm eine von zehn Straßen, für die der Senat die neue Regelung erlassen hat. Doch die Straße ist lang. Sie beginnt am Walther-Schreiber-Platz und endet fast am Botanischen Garten. Der Herrmann-Ehlers-Platz – ein überaus beliebter und belebter Platz liegt ebenfalls an der Schloßstraße. Und wie ist es am Steglitzer Kreisel und an der Bushaltestelle Albrechtstraße, wo sich immer Menschen drängeln? Muss jetzt überall eine Maske getragen werden? Auch in dem südlichen Bereich, wo nur noch wenige Passanten unterwegs sind? Diese Fragen hätte Michael Karnetzki (SPD), Ordnungsstadtrat in Steglitz-Zehlendorf, gern beantwortet gehabt.

Er habe schon in der wöchentlichen Telefonschaltkonferenz der Gesundheitssenatorin den Hinweis gegeben, dass es wichtig sei, die ausgewählten Bereiche so bestimmt wie möglich in der Verordnung zu definieren. „Ob beziehungsweise wie dem gefolgt wurde, kann ich noch nicht beurteilen“, sagt Karnetzki. Falls in der Verordnung nur „Schloßstraße“ stehen sollte, wären von der Maskenpflicht auch Bereiche betroffen, in denen es seiner Ansicht nach eigentlich nicht gerechtfertigt wäre. Andere Orte, wie Bushaltestellen, wo sich ständig viele Menschen aufhalten, wären ausgeschlossen. Keine Schilder, aber Kontrollen Der Bezirksstadtrat geht davon aus, dass es keine Schilder geben wird, die extra auf die Maskenpflicht hinweisen. Die Kontrollen sollen durch den Allgemeinen Ordnungsdienst (AOD) erfolgen, also durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes. „Ob es nur Ermahnungen geben wird oder Bußgelder verhängt werden, wird von der konkreten Situation abhängen“, sagt Karnetzki. Ermahnungen würden sicher am Anfang häufiger ausgesprochen werden, bis man davon ausgehen könne, dass alle wissen, dass die Maskenpflicht existiert. Maskenverweigerer sollten dennoch nicht nur nach den Ordnungsamtskräften in den blauen Uniformen Ausschau halten. In der Schloßstraße sind auch die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung unterwegs. Sie können zwar keine Bußgelder werden Corona-Verstößen verhängen. „Sie werden aber sicher auch, wenn es erforderlich ist, die Menschen auf die Maskenpflicht hinweisen“, sagt Michael Karnetzki.