Berlin: Stromausfall in Teilen von Reinickendorf

Zunächst fiel am Abend in Teilen von Lankwitz und Lichterfelde der Strom aus. Später war dann Reinickendorf betroffen.

Störung Stromausfall auch in Teilen von Reinickendorf

Berlin. Wie Stromnetz Berlin via Twitter mitteilte, ist am Donnerstagabend in Teilen von Lankwitz und Lichterfelde der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Apoldaer Straße, die Geraer Straße, Mariannenstraße sowie die Tennstedter Straße. Gegen 22.20 Uhr war die Störung behoben.

Später am Abend meldete Stromnetz Berlin den nächsten Stromausfall - diesmal in Reinickendorf. Betroffen sind die Borggrevestraße, Klamannstraße, Lindauer Allee, Ollenhauerstraße,Roedernallee und Waldowstraße. Bis 0.30 solle die Störung auch dort behoben sein, hieß es.