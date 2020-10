In Teilen von Lankwitz und Lichterfelde ist am Abend der Strom ausgefallen. Die Störung soll schnell behoben werden.

Störung Stromausfall in Lankwitz und Lichterfelde

Berlin. Wie Stromnetz Berlin am Donnerstagabend via Twitter mitteilte, ist in Teilen von Lankwitz und Lichterfelde der Strom ausgefallen. Betroffen seien die Apoldaer Straße, die Geraer Straße, Mariannenstraße sowie die Tennstedter Straße.

An der Behebung der Störung werde bereits gearbeitet. Bis etwa 23.30 Uhr solle alles wieder funktionieren, hieß es.