Entscheidung über Parkplätze in der Schloßstraße vertagt

Die wenigen Parkplätze in der Schloßstraße in Steglitz sind immer besetzt, in den Parkhäusern ist oft noch Platz.

Soll es an der Schloßstraße in Steglitz weiterhin Parkplätze für Autos geben oder nicht? Über diese Frage sind sich die Bezirksverordneten noch nicht einig. Deshalb werden die Plätze mit Sicherheit noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Etwa 30 Parkplätze gibt es an der Schloßstraße. Während die SPD-Fraktion fordert, dass alle abgeschafft werden – bis auf die Plätze für Behinderte und Elektroladestationen – will die CDU zunächst eine Umfrage starten. Über das weitere Vorgehen konnte im Stadtplanungsausschuss kein Konsens erzielt werden. Aus diesem Grund wurde das Anliegen auf die nächste Sitzung vertagt. Über die Abschaffung der Parkplätze kann damit auch nicht in der nächsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 14. Oktober abgestimmt werden.