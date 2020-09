Steglitzer Kreisel soll Fahrrad-Parkhaus bekommen

Das Gerüst an der Fassade des Steglitzer Kreisels ist immer noch nicht komplett errichtet.

Berlin. Der Steglitzer Kreisel war in der jüngsten Sitzung der Bezirksverordneten gleich dreimal Thema. Zur Abstimmung kamen zwei Anträge, die mehrheitlich beschlossen wurden. So fordern die Bezirksverordneten den Investor auf, im Sockel des Steglitzer Kreisels ein öffentlich zugängliches Fahrradparkhaus zu integrieren. Zudem soll der Bauherr für bezahlbaren Ersatzwohnraum für die Mieter an der Kuhligkshofstraße sorgen, die ihre Wohnungen im Zuge des Umbaus verlieren werden. Der dritte Punkt war eine kleine Anfrage der Fraktion der Linken, die die Frage stellte: „Wird derzeit auf der Baustelle gearbeitet?“ Die Antwort von Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU): „Nein“.