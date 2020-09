Brücke-Museum in Berlin Dahlem: Plötzlich ist es hell

Das Brücke-Museum in Dahlem kombiniert in der Ausstellung „Bonzo’ s Dream“ Expressionismus mit zeitgenössischer Kunst von Vivian Suter.

Berlin. Das Ergebnis ist großartig: Erstmals seit ­vielen Jahren fällt wieder Tageslicht in das Brücke-Museum. Zurückgeschoben ist die Verkleidung der Oberlichter über den Außenwänden, und nun spielt die Sonne auf Boden und Wänden. Plötzlich wirkt der ockerfarbene Kokosteppich fast golden, hoch und licht der flache Bau von Werner Düttmann, der bis 1967 am Dahlemer Bussardsteig errichtet wurde. Bodentiefe Fenster geben nun den Blick in den grünen ­Innenhof und den Garten mit ­seinen Kiefern und Kastanien frei. Zum Verweilen laden niedrige Sessel mit charmanter Patina ein. Das lang verstaubt wirkende Museum ist wieder Wohnhaus und mehr noch: ein Ort der Begegnung.