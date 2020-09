So soll der "Greenovation Campus" aussehen.

Bis 2022 entstehen am Hegauer Weg zwei Gebäude mit Kapazitäten für 600 Arbeitsplätze. Auf dem Campus gibt es auch Werkswohnungen.

Neubau Neuer Bürocampus in Zehlendorf mit Kita und Apartments

Labore, Werkstätten und Apartments – am Hegauer Weg in Zehlendorf entsteht auf dem bisherigen Gelände einer Autowerkstatt der neue Gewerbecampus „Greenovation Campus“. Die IGP Gruppe plant auf dem 9400 Quadratmeter großen Grundstück zwei viergeschossige Gebäude in Holz-Hybridbauweise, die ohne fossile Heizung und Kühlung auskommen.