An der Leonorenstraße soll Ende des Jahres ein neuer Nachbarschaftstreff eröffnen. Dort können auch Coworking-Plätze genutzt werden.

Kieztreff Friseurladen in Lankwitz wird zum Stadtteilzentrum umgebaut

Berlin. Eigentlich war der Laden an der Lankwitzer Leonorenstraße 85 schon immer ein Treffpunkt im Kiez. „Coiffeur König“ steht noch über dem Eingang des Hauses. Doch künftig gehen nicht mehr die Kunden in den kleinen Friseurladen, um Neuigkeiten aus dem Viertel auszutauschen. Unter dem Namen „Stadtteilzentrum SüdOst“ entsteht dort ein neuer Begegnungsort für Menschen aus der Nachbarschaft. Die Umbauarbeiten in dem Gewerberaum laufen bereits auf Hochtouren. Sie werden voraussichtlich noch bis Mitte November dauern, im Anschluss daran muss der neue Treffpunkt eingerichtet werden. Zum Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Türen für die Nachbarn geöffnet werden. Eine Eröffnungsfeier ist aufgrund der aktuellen Situation erst Anfang 2021 geplant.