Berlin Steglitz: SPD will alle Parkplätze an der Schloßstraße abschaffen

In der Schloßstraße in Steglitz gibt es nur vereinzelt Parkplätze.

Die Begründung: In der Straße gebe es vier Parkhäuser. Der Antrag wird zunächst in zwei Ausschüssen diskutiert.

Steglitz SPD will alle Parkplätze an der Schloßstraße abschaffen

Berlin. Zuerst kam ein dicker grüner Radstreifen, dann wurden kleine Poller an einigen Abschnitten in der Steglitzer Schloßstraße aufgestellt. Das Halten und Parken ist für Autofahrer schon heute nur noch eingeschränkt möglich. Jetzt will die SPD-Fraktion alle Parkplätze in der Schloßstraße abschaffen. Nur Plätze für Behinderte und Elektroladestationen sollen erhalten bleiben. Über den Antrag werden die Bezirksverordneten aber noch nicht in ihrer aktuellen Sitzung abstimmen. Der Vorschlag wird zunächst in zwei Ausschüssen diskutiert: Im Ausschuss für Straßenverkehr und Tiefbau sowie für Stadtplanung und Wirtschaft.