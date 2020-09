Wer ein Auto kaufen will, kann sich im Parkhaus an der Steglitzer Schloßstraße umsehen.

Die Parkplatzsuche für das Auto am Boulevard Berlin in Steglitz kann sich schwierig gestalten. Pkws ohne Kennzeichen blockieren Plätze.

Boulevard Berlin Darum stehen Autos ohne Kennzeichen im Parkhaus in Steglitz

Wer sein Auto im Parkhaus am Einkaufscenter Boulevard Berlin abstellen will, muss an der Schildhornstraße zuerst eine Spindel hochfahren und dann eine Brücke überqueren. Im Parkhaus angekommen, kann es dann auch noch passieren, dass sich die Platzsuche schwierig gestaltet. Denn viele Stellplätze sind bereits besetzt. Allerdings nicht von Kunden des Einkaufscenters oder Besuchern der Schloßstraße.