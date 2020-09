Thomas Heilmann für U-Bahn-Ausbau im Südwesten

Der CDU-Politiker will erneut für den Deutschen Bundestag als Direktkandidat für Steglitz-Zehlendorf kandidieren.

Erst kürzlich hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann zu einem Rundgang durch die Hüttenwegsiedlung in Dahlem eingeladen. Er hatte sich darum gekümmert, dass das Geld für die Sanierung der Straßen zur Verfügung steht. Jetzt wollte er wissen, was sich die Anwohner dort überhaupt wünschen. Breitere Gehwege? Mehr Parkplätze? Mehr Fahrradwege? Wenn es nach den Bewohnern geht – am besten alles. Seit vier Jahren ist Thomas Heilmann der Lobbyist für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf im Deutschen Bundestag. Diese Aufgabe würde er gern fortsetzen. Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost erklärte Heilmann, dass er wieder für den Bundestag als Direktkandidat für Steglitz-Zehlendorf kandidieren möchte.