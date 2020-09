Markt auf dem Kranoldplatz soll größer werden

Der Markt auf dem Kranoldplatz in Lichterfelde Ost findet zweimal in der Woche statt.

Wie geht es rund um den Kranoldplatz weiter? Während sich die Bürgerinitiative Kranoldkiez-Lichterfelde dafür einsetzt, dass der private Markt an der Ferdinandstraße erhalten bleibt, treffen die Bezirkspolitiker schon Vorkehrungen für die anstehende Schließung. Nach einem Eigentümerwechsel wurde den Händlern zum 30. September gekündigt. Im Stadtplanungsausschuss haben die Fraktionen jetzt einstimmig beschlossen, dass die Flächen des bezirkseigenen Marktes auf dem Kranoldplatz ausgeweitet werden sollen. Sie fordern das Bezirksamt auf, zu prüfen, ob es zusätzliche Standflächen auf der Fahrbahn und dem Bürgersteig der Ferdinandstraße, auf der Straße am Südrand des Platzes, im Oberhofer Weg oder in der Brauerstraße gibt.