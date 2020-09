Berlin: Stadtbad Steglitz - Neue Nutzer gesucht

Die Berliner Immobilienmanagement GmbH will den Markt ausloten. Das Interessenbekundungsverfahren soll noch in diesem Jahr starten

Seit 2002 ist der Schwimmbadbetrieb im Stadtbad Steglitz an der Bergstraße eingestellt. Zu unwirtschaftlich, großer Sanierungsstau – so die Begründungen. Bis heute ist das Becken in dem alten Jugendstilbad leer. Lange Zeit wurde das Haus von einer Theatergruppe genutzt, es gab Lesungen auf dem Grund des Schwimmbeckens und Vorstellungen in der römisch-russischen Sauna. Zuletzt sollten Studenten der Beuth-Hochschule für Technik die Lösung finden: In einem Seminar erstellten sie Nutzungskonzepte für das Bad. Kulturzentrum, Bibliothek, Musikschule, Kunsthaus, Event- und Kongresszentrum und Co-Working mit Spa – das waren nur einige Ideen. Jetzt geht es einen Schritt voran. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) plant noch in diesem Jahr ein Interessenbekundungsverfahren für das Stadtbad Steglitz.