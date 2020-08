Sieht ein bisschen wie ein Marktstand aus: Der Gabenzaun am U-Bahnhof Schloßstraße vor dem Boulevard Berlin.

Die Spenden können jetzt in kleine Holzkisten gelegt werden, sortiert nach Lebensmitteln, Kleidung, Büchern und Hygieneartikel

Spenden Gabenzaun am U-Bahnhof Schloßstraße wurde neu gestaltet

Berlin. Nur wenige Tage nach dem Ausbruch der Corona-Krise wurde ein Gabenzaun am U-Bahneingang Schloßstraße – direkt vor dem Einkaufscenter Boulevard Berlin – eingerichtet. Anfangs war noch alles gut sortiert und aufgestapelt, doch mit der Zeit wurde alles einfach nur hingeworfen. Die Anlaufstelle für bedürftige Menschen verkam zu einer vermüllten Ecke. Jetzt ist der Gabenzaun von der Freiwilligenagentur Steglitz-Zehlendorf und dem Bezirksamt gemeinsam mit Händlern aus dem Boulevard Berlin neu gestaltet worden. Die Spenden können in kleine Holzkörbe gelegt und damit sortiert werden. So gibt es Kisten für Bücher, Lebensmittel, Wasserflaschen, Hygieneartikel und Kleidung. Spender und Bedürftige können sich damit besser zurechtfinden.