Carsten Berger, kulturpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion in Steglitz-Zehlendorf, setzt sich für den neuen Kulturstandort ein.

Eine Künstlerinitiative will das stillgelegte Gelände in Steglitz kulturell nutzen. Carsten Berger von den Grünen unterstützt die Pläne

Nur von weitem sind die Turbinenhalle, das Kesselhaus und die Werkstatt zu sehen. Auf das Gelände des alten Kraftwerks Steglitz an der Birkbuschstraße 40 kommen derzeit nur diejenigen, die zum Filmteam gehören. Der Pförtner ist streng. Die alten Industriebauten am Teltowkanal – seit Mitte der 90er-Jahre stillgelegt – werden wieder einmal als Drehort genutzt, wie so oft.