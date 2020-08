Bierpinsel: Verhandlungen über Verkauf laufen noch

Was wird aus dem Bierpinsel? Seit Jahren steht der Turm an der Schloßstraße leer. Ideen gab es viele, keine wurde umgesetzt.

Berlin. Was sollte nicht schon alles aus dem Bierpinsel werden: Ein Kapsel-Hotel, mit Betten in kleinen Waben. Ein Coworking-Space mit Weitblick. Neue Räume für Start-ups. Café, Bar, Lounge. Nichts davon wurde bis heute umgesetzt. Seit 2002 ist der Gastronomie-Turm an der Steglitzer Schloßstraße geschlossen und wird es offenbar noch eine Weile bleiben. Mehrfach kündigte Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) Neuigkeiten vom Bierpinsel an. Doch auf erneute Nachfrage, hieß es nur: „Die Verkaufsverhandlungen laufen.“ Und zu laufenden Verhandlungen könne sich die Bezirksbürgermeisterin nicht äußern. Keine Details.