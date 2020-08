Neue Wohnungen, ein Kiez-Café und eine Kinderstätte

Am Osteweg in Lichterfelde wurde der Richtkranz hochgezogen.

Am Osteweg wurde Richtfest für eine Modulare Unterkunft für Geflüchtete gefeiert. Nicht ohne an den Streit im Vorfeld zu erinnern.

Berlin. Die Einladung zum Richtfest für die Flüchtlingsunterkunft am Osteweg in Lichterfelde ging eine halbe Stunde vor dem Start der Veranstaltung an die Presse. Darin noch angekündigt war Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, die sich dann von ihrem Abteilungsleiter Hochbau, Hermann-Josef Pohlmann, entschuldigen ließ. Lüscher musste zeitgleich den neuen Bausenator im Abgeordnetenhaus vereidigen. Das hätte man nicht wissen können, entschuldigt sich Pohlmann. Auch nicht 30 Minuten vor der Veranstaltung? Mit einiger Verspätung und einigen Anspielungen auf die Debatte, die jahrelang über den Bau der Unterkunft geführt wurde, übernahm also Pohlmann als erster das Wort.