Eine Steglitzer Straße, die voller Geschichten ist

Andreas Koska schreibt ein Buch über die Menschen in der Zimmermannstraße in Steglitz. Der Autor hat selbst 26 Jahre dort gewohnt.

Mit Andreas Koska durch die Zimmermannstraße in Steglitz zu laufen, ist heute noch ein zeitaufwendiges Vergnügen. 26 Jahre hat der Publizist und Autor in dieser kleinen Seitenstraße der Schloßstraße gewohnt, 2008 zog er aufs Land, nach Cammer in Potsdam-Mittelmark. Doch noch immer kennt ihn jeder hier. Anwohner winken, grüßen, bleiben stehen, erzählen. Keiner kennt die Straße und ihre Bewohner so gut wie Andreas Koska. Hier war die Keimzelle des Dadaismus, hier entwarf die Steglitzer Werkstatt ihre ersten Plakate. Aber es sind vor allem die Menschen, die sie interessant machen. Der 64-Jährige schreibt gerade die 120-jährige Geschichte der Straße auf. Im November wird die Chronik im Ortssinn-Verlag erscheinen, den er gegründet hat.