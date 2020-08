Wie der Grunewald vor 100 Jahren gerettet wurde

„Sandgrube am Riemeisterfenn“ hat der Maler Karl A. Götze sein Bild genannt, das 1952 entstanden ist und bislang im Depot des Heimatvereins lagerte.

In der neuen Sonderausstellung des Heimatvereins Zehlendorf werden Geschichten rund um den Erholungswald erzählt

Der Bauboom vor mehr als 100 Jahren machte auch vor dem Grundwald nicht halt. Immer mehr Bäume wurden am Stadtrand abgeholzt, um Platz für Villenkolonien zu schaffen. Dass der Erholungswald heute noch in seiner Größe erhalten ist, ist einer riesigen Protestwelle gegen die fortschreitende Waldvernichtung zu verdanken. Biologen und frühe Stadtplaner warnten vor dem Verlust des Grüns, Zeitungen veröffentlichten Aufrufe, Unterschriften wurden gesammelt. 1915 kam die Rettung: Das Land Berlin kaufte rund 10.000 Hektar Wald an – unter der Auflage, dass die Flächen des Waldes erhalten bleiben müssen.