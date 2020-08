Stephan Lippke in seinem Fahrradladen am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte

Der Mietervertrag in der Ladenpassage am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte wurde nicht verlängert. Kooperation mit dem Bezirk ist beendet.

Streit Fahrradgeschäft an der Dahlem-Route muss schließen

Einige Regale sind schon leer, neue Ware kommt nicht mehr dazu: Zum Jahresende muss der Fahrradladen von Stephan Lippke am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte schließen. Der neue Eigentümer hat den Mietvertrag nicht mehr verlängert. Grund soll nach Auskunft des Geschäftsinhabers ein Streit über Elektroinstallationen gewesen sein. Das Fatale an der Schließung: Der Fahrradladen liegt direkt an der Dahlem-Route – einer touristischen Radroute, die der Bezirk Steglitz-Zehlendorf geplant und umgesetzt hat. Einige Räder mit der Aufschrift #RadroutenSuedwest stehen noch im Verkaufsraum. Touristen können sie sich ausleihen. Mit der Geschäftsschließung wird auch die Kooperation zwischen Bezirk und Fahrradhändler Lippke beendet sein.