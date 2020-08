Im WhatsApp-Gespräch mit der Bezirksbürgermeisterin

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) bietet einen neuen Service an: Bürger können ihre Fragen per WhatsApp stellen.

Berlin. Neuer Service in Steglitz-Zehlendorf: Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski bietet erstmals eine Bürgersprechstunde über den Nachrichtendienst WhatsApp an. Am 20. August, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, können Steglitz-Zehlendorfer in direkten Kontakt mit der CDU-Politikerin treten und ihre Fragen zum Beispiel zu Bauvorhaben, Grünflächen, Schulen oder Kitas im Bezirk stellen. Es ist ein Zusatzangebot zur Präsenzsprechstunde im Rathaus Zehlendorf.