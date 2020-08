Straßenbau B1 in Zehlendorf eine Woche lang voll gesperrt

Berlin. In der kommenden Woche geht auf der B1 in Zehlendorf nichts mehr. Vom 10. bis 14. August bleibt der Bereich der Königstraße im Abschnitt zwischen der Friedensstraße und dem Nikolskoer Weg/Am Waldrand voll gesperrt. In dieser Zeit wird die Fahrbahn saniert. Sie weise starke Rissbildungen und Ermüdungserscheinungen auf, heißt es aus der Senatsverkehrsverwaltung. Eine Vollsperrung sei notwendig, weil die verbleibende Fahrbahnbreite für den Begegnungsverkehr nicht ausreiche. Einen Vorteil aber hat die Vollsperrung: Die Bauarbeiten werden damit von drei Wochen auf fünf Tage reduziert. Fußgänger können den Streckenabschnitt weiterhin nutzen, die Radfahrer werden über den Gehweg geführt. Autofahrer müssen den Bereich weiträumig umfahren. Eine Umleitung führt über die Chausseestraße, Kohlhasenbrücker Straße, den Königsweg bis über die Potsdamer Großbeerenstraße und Friedrich-Engels-Straße wieder zurück auf die B1. Besser ist es, den Bereich zu meiden und über die Avus von Berlin nach Potsdam zu fahren.