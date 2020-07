Der Rohbau ist fertig: Richtfest am neuen Übungsareal an der Gallwitzallee. Dort entsteht auch eine Schießanlage

Rohbau steht Richtfest am Trainingszentrum der Polizei in Lankwitz

Berlin. Nicht einmal ein Jahr hat es gedauert und der Rohbau steht. Wo im vergangenen September in Lankwitz der Grundstein für das neue Trainingszentrum der Polizei gelegt wurde, konnte am Donnerstag Richtfest gefeiert werden. Es käme ihr so vor, als hätte sie vorgestern noch in die „endlos große Baugrube“ geblickt, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik bevor die Richtkrone aufs Dach gehoben und traditionsgemäß der Richtspruch verlesen wurde. Weder die Corona-Pandemie noch die schwierigen Bedingungen auf dem Gelände hätten den Zeitplan ins Wanken gebracht.